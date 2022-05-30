Росіяни всю ніч обстрілювали прикордонні райони Сумщини і оголосили "своїми" території Генічеського району, – ОВА

Також ворог знову вів вогонь по Миколаївщині.

Порівняно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.

По Одеській області вночі та зранку ворог завдав двох ракетних ударів. Одну ракету збито силами ППО. Також було влучання в непрацюючий міст через Дністровський лиман. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення нема, йдеться у зведенні ОВА.

На Дніпропетровщині – затяжна нічна тривога. Артобстріли Апостолівської та Зеленодольської громад. Без постраждалих.

Всю ніч тривали обстріли прикордонних територій Сумського і Шосткинського районів із ракетних систем залпового вогню, САУ, мінометів. Був авіаудар ракетами. Руйнувань цивільної інфраструктури та постраждалих немає.

У Харкові ніч минула відносно спокійно, були поодинокі обстріли, жертв немає. По області протягом доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни двоє людей поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка. Уночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо, постраждалих немає.

Йдуть важкі бої за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону. Вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. За добу в Сєвєродонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два. Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку.

Донеччина: обстріли Бахмута, Авдіївки, Соледару, Нью-Йорка, Нетайлового та Тетянівки зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ «Град». Загинуло троє мирних, двоє поранено. Пошкоджено 24 об’єкти (20 житлових будинків, нежитлове приміщення, електропідстанція, господарська територія відділення поліції, торгівельний центр). Зранку – обстріл Мар'їнки та Новомихайлівки. На території області відсутнє газопостачання. Частково відновлюється подача води та електрики.

Миколаївщина: уночі обстріляли центр Нового Бугу. Пошкоджена соціальна інфраструктура: магазин, аптека та житлові будинку. Постраждало дві особи. Тривають обстріли в Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією, пошкоджена будівля школи та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: бойові дії на території області, напружена ситуація у всіх селах колишнього Великоолександрівського району. Гаряче залишається в Новій Воронцовці і прилеглих селах та Високопілля. Місцеві жителі фіксували багато авіації та тяжкої техніки. Села в громадах, що стоять на кордонах Миколаєва та Дніпропетровщини, — без світла й води. Напружена ситуація й у Генічеському районі, окупанти заявляють, що ці території вже російські.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.