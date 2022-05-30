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Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, йдуть важкі бої, – Гайдай

Також триває битва за Лисичанськ.

Росіяни увійшли на околиці Сєвєродонецька, йдуть важкі бої, – Гайдай
Наслідки обстрілу Луганщини
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські війська увійшли на околиці Сєвєродонецька. Йдеться про північно-східні та південно-східні частини міста, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За Сєвєродонецьк і Лисичанськ ідуть важкі бої. Ворог задіяв усе можливе озброєння та авіацію. 

"Втім наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини", – зазначив Гайдай.

Учора ворог зруйнував у Сєвєродонецьку щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 і будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці та Вікторівці – по два. 

Росіяни перекидають на Сєвєродонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

Нагадаємо, вчора Гайдай повідомив, що ворожі війська розмістилися в сєвєродонецькому готелі "Мир", що на околиці міста. У зведенні Генштабу зазначили, що ворог намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.

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