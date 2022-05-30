Ворог вивантажує техніку біля Херсона та обстріляв дитячий спорткомплекс у Миколаєві, – ОК "Південь"

Російські війська продовжують підтягувати резерви та облаштовувати оборонні рубежі в Херсонській області. Біля обласного центру триває вивантаження техніки: росіяни для посилення позицій протягом кількох днів накопичили близько 120 Т-62 та БМП-2.

У районі Нової Каховки та Степанівки облаштовують танкові позиції, повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" у Facebook.

"Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів. Повітряна розвідка за допомогою БпЛА "Орлан-10" обернулася його втратою. Тоді було застосовано гелікоптери Мі-8, за допомогою яких противник розвідував наші позиції та намагався їх атакувати", – зазначили військові.

Вони додали, що протягом 29 травня росіяни підступно обстрілювали з артилерії Миколаїв. Ворог влучив у промислову інфраструктуру, дитячий спортивний комплекс, житлові квартали і торгові точки. Одна людина загинула, є поранені.

Однак ворог зазнав і втрат. Минулої доби під час вогневої підтримки наступу та ведення сковувальних дій ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією забезпечено втрати ворога: 67 окупантів, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 3 самохідні гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої та 13 автомобільної техніки. Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт ворожого підрозділу.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує тримати під прицілом ракетного удару територію України. Попри заявлені ініціативи про організацію гуманітарних коридорів для поновлення судноплавства, заходів із розмінування моря ворог не вживає, що підкреслює фальшивість проголошених ними намірів.

"Не нехтуйте попередженнями про небезпеку як у повітрі, так і вздовж узбережжя. Пам’ятайте, що сили оборони вжили заходів із недопущення висадки десанту, а ворог замінував море. Після шторму імовірні випадки відриву якірних мін і викиду їх на узбережжя. У зв’язку із цим – пляжний відпочинок – не тільки небезпечний, а ще й дратівливий момент для ворога, який, незважаючи на закони і правила війни, не гребує атаками на скупчення мирних громадян. Будьте пильними і уважними як до навколишнього середовища, так і до інформаційного поля. Не дозволяйте дезорієнтувати себе недостовірними даними", – закликали захисники.

Нагадаємо, Одеська ОВА закликає мешканців не відпочивати на пляжах і тим більше не приводити туди дітей. Загроза ракетних ударів і мінна небезпека зберігаються.