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Сьогодні ППО знищила п’ять безпілотників, дві крилаті ракети та ротно-тактичну групу ворога

Також знищено склад техніки.

Сьогодні ППО знищила п’ять безпілотників, дві крилаті ракети та ротно-тактичну групу ворога
Фото: TASS

У неділю, 29 травня Росія трохи знизила ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“На Сумщині винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники уразили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

Зенітні ракетні підрозділи на східному напрямку знищили дві крилаті ракети.

“А ударна авіація Повітряних Сил завдає повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів”, – зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували орієнтовно 150 окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 травня склали 30 150 осіб.

Також росіяни втратили 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин, 631 артилерійська система, 203 РСЗВ, 93 засоби ППО і 207 літаки.

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