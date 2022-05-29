Унаслідок учорашнього обстрілу Кривого Рогу постраждалих немає

Унаслідок вчорашнього обстрілу Кривого Рогу постраждалих немає.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Двічі протягом тижня Кривий Ріг зазнавав ракетних ударів. У середу на територію одного з промислових підприємств був приліт трьох крилатих ракет. Були руйнування, але обійшлося без жертв”, – сказав він.

У суботу, 28 травня, після 20:00 ворог вдарив кількома ракетами по території одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу.

“Завод практично знищено. Усю ніч і ранок підрозділи рятувальників ліквідували пожежу та інші наслідки. Дякувати Богу, також обійшлося без жертв, на цей момент це вже точно. Усі завали розібрані”, – зазначив Вілкул.

За його словами, сьогодні ворог вів обстріли в районі населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токарєве. Було тричі обстріляно Зеленодольську громаду. Постраждалих немає.

“Протягом тижня також було обстріляно Мар'янське, Кошове, околиці Апостолового, Велику та Малу Костромку, Нововоронцовку, Осокорівку, Новоолександрівку та інші населені пункти. Унаслідок обстрілів, зокрема, пошкоджено дитячий садок, церкву, житлові будинки. Орки просто продовжують тактику випаленої землі. На жаль, поранені серед мирних жителів”, – сказав голова ВА.

Нагадаємо, Вілкул повідомив про успішну контратаку на південь від міста. Знищено 63 окупантів і 19 одиниць ворожої техніки, зокрема, сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак Су-35.