Уряд Чехії незабаром розгляне проєкт щодо постачання зброї Україні

Міністерка оборони країни підготувала пропозиції на 600-700 мільйонів крон.

Уряд Чехії незабаром розгляне проєкт щодо подальшої підтримки України озброєнням.

Про це Міністерка оборони країни Яна Чернохова заявила в ефірі Чеського телебачення, пише Польське радіо.

“Важливо, щоб допомога була безперервною. На наступне засідання уряду я підготувала пропозиції щодо озброєння на суму приблизно 600-700 мільйонів крон”, – сказала чеська міністерка.

Чернохова заявила, що Чехія також постачає Україні важке озброєння. Однак вона не підтвердила інформацію міністра оборони США Ллойда Остіна про нібито поставлені Прагою Києву бойові гелікоптери.

“Також ЗМІ раніше повідомляли про постачання танків, БМП, гаубиць і ракетних установок. Міністерство оборони Чехії, посилаючись на міркування безпеки, поки не підтвердило цю інформацію”, – йдеться у повідомленні.

Окрім державної підтримки, чеські оборонні компанії передали Україні обладнання на суму приблизно 17 мільйонів крон.

Збір зброї, оголошений українським посольством у Празі, приніс наразі майже 1,2 мільярда крон.

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на Пентагон повідомило, що Чеська Республіка передала Збройним силам України ударні гелікоптери.