У ЄС напередодні саміту не домовилися про ембарго на російську нафту

Уряди Європейського Союзу не змогли сьогодні досягнути згоди щодо ембарго на російську нафту.

Про це пише reuters з посиланням на єврочиновника.

Перемовини продовжать завтра зранку, оскільки у планах – підготувати угоду до саміту Євросоюзу у понеділок вдень.

“Пропозиція, яка зараз обговорюється серед країн ЄС, передбачає заборону поставок російської нафти до ЄС морем до кінця року, але передбачає виняток для нафти, що поставляється російським трубопроводом “Дружба”, який обслуговує Угорщину, Словаччину та Чехію”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, саміт лідерів Європейського Союзу розпочнеться 30 травня.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що головуюча в Європейській Раді Франція запропонувала в шостому пакеті санкцій проти Росії заборонити російську нафту, що доставляється морським шляхом, це становитиме 2/3 від усього імпорту.

Раніше видання Bloomberg також повідомило, що Європейський Союз пропонує заборонити тільки морське транспортування нафти з Росії та відкласти обмеження на імпорт із ключового нафтопроводу "Дружба", щоб задовольнити Угорщину та досягти угоди по шостому пакету санкцій.

США також заявляли, що запропонують європейським країнам запровадити тарифи на російську нафту як найшвидшу альтернативу прямому нафтовому ембарго.

Ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет ЄС проти Росії. Нові санкції були представлені ще 4 травня. Передбачалася поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Угорщина і її премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що пакет санкцій не можуть ухвалити тільки через позицію Угорщини.