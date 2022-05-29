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Боррель і Кулеба поспілкувалися перед засіданням Європейської ради

Вони, зокрема, говорили про просування санкцій.

Боррель і Кулеба поспілкувалися перед засіданням Європейської ради
Фото: twitter.com/MattiMaasikas

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувалися телефоном перед засіданням Європейської ради.

“Зателефонував Дмитру Кулебі перед Європейською радою. ЄС продовжує сприяти в наданні військової допомоги. Домовилися про термінове просування санкцій”, – написав Боррель у Твіттері.

За його словами, лідери ЄС розглянуть питання про те, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та про вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку.

Нагадаємо, ще у квітні Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню Росії.

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