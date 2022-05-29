Боррель і Кулеба поспілкувалися перед засіданням Європейської ради

Вони, зокрема, говорили про просування санкцій.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувалися телефоном перед засіданням Європейської ради.

“Зателефонував Дмитру Кулебі перед Європейською радою. ЄС продовжує сприяти в наданні військової допомоги. Домовилися про термінове просування санкцій”, – написав Боррель у Твіттері.

За його словами, лідери ЄС розглянуть питання про те, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та про вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку.

Called @DmytroKuleba ahead of #EUCO. EU continues facilitating delivery of military assistance. Agreed on urgency to advance on sanctions



With the leaders we’ll raise how to support export of agricultural products from Ukraine&impact of Russian aggression on global food security — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 29, 2022

Нагадаємо, ще у квітні Боррель повідомив, що отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню Росії.