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Сталь з України ввозитимуть у США без митних платежів упродовж року - Байден призупинив дію тарифів

В разі потреби термін скасування мит можуть продовжити.

Сталь з України ввозитимуть у США без митних платежів упродовж року - Байден призупинив дію тарифів
Джо Байден

Президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України терміном на рік.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Металургійна промисловість України була серйозно підірвана невиправданою, неспровокованою, завзятою та безсовісною війною Російської Федерації проти України. Очікується, що значний збій у виробництві сталі в Україні зменшить загальну кількість сталі в Україні, а також обсяг сталі, що імпортується до Сполучених Штатів з України, яка у 2021 році становила менш ніж 1% всього імпорту сталі до США", - йдеться в заяві Байдена.

Президент США зазначив, що і його країна, і Україна зацікавлені, щоб металургія була своєрідним рятівним колом, поки наша держава буде відновлюватися.

Байден додав, що в його адміністрації слідкуватимуть за ситуацією в українській металургійній промисловості. В разі потреби термін скасування мит можуть продовжити або ж скоротити.

Нагадаємо, 19 травня Європарламент підтримав рішення скасувати для всього українського експорту імпортне мито ЄС терміном на один рік.

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