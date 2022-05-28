У Сенаті США закликали Білий дім відреагувати на використання Росією голоду як зброї у війні в Україні

У Сенаті США законодавці від обох партій презентували резолюцію, яка засуджує використання голоду як зброї війни в Україні та інших країнах.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Навмисно морити мирних жителів голодом як знаряддя ведення війни - є воєнним злочином. Крапка", – заявив один з ініціаторів документу, сенатор від Демократичної партії Роберт Менендес.

"У час, коли Путін продовжує демонструвати світові свою розбещеність, відрізаючи українські порти та руйнуючи сільське господарство, намагаючись морити голодом тих українців, які пережили його невибіркові бомбардування, я пишаюся тим, що приєднаюся до своїх колег у внесенні цієї резолюції, щоб підтвердити наше зобов’язання підтримувати гуманітарні зусилля та реагувати на кризу, щоб протистояти проблемам у глобальному ланцюгу поставок і притягнути до відповідальності будь-якого деспота, який наполягає на використанні голоду як зброї війни", – додав він.

Резолюція, серед іншого, закликає уряд США:

визначити пріоритетом дипломатичні зусилля із виявлення та вирішення випадків, коли голод і навмисне позбавлення їжі використовуються як зброя в час війни;

продовжувати зусилля щодо подолання серйозної продовольчої безпеки шляхом гуманітарного реагування, зокрема надавати продовольчу допомогу країнам, що її потребують;

зробити так, щоб використання голоду як зброї війни підпадало під дію інструментів, що передбачають відповідальність за скоєне осіб, урядів, правоохоронних органів, організацій, наприклад, "Глобального акту Магнітського".

"Голод не повинен ставати зброєю війни. Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку, - заявив сенатор Джон Тун від Республіканської партії.

Його колега від демократів сенатор Джефф Мерклі додав, що ця резолюція закликає адміністрацію Байдена засудити використання голоду як зброї в таких країнах, як Україна та Ефіопія, і зосередити гуманітарні зусилля на подоланні продовольчої кризи.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, зі свого боку, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Наразі більш ніж 20 млн тонн зернових перебувають у сховищах. Україна не може скерувати їх на світовий ринок. Через це деякі країни змушені приймати рішення про закриття експорту, щоб втримати внутрішні ціни від зростання і захистити власне споживання. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вже за кілька місяців ціни на зернові можуть "катастрофічно" зрости.

"Уже в липні, коли в багатьох країнах закінчаться минулорічні запаси, стане очевидно, що катастрофа дійсно наближається", - наголосив Зеленський.

Росія заявляла, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських морських портів. Однак в Офісі президента України заявили, що це прямий шантаж.

Крім того росіяни вивозять до окупованого Криму викрадене у фермерів зерно, а на Херсонщині вимагають 70% майбутнього врожаю.