Японія після двох років ковідних обмежень відкриває кордони для іноземних туристів

З 1 червня збільшено щоденну кількість тих, хто прибуває з-за кордону.

Японія відкриває свої кордони для відвідувачів із 98 країн і регіонів після того, як країна була закрита для мандрівників через ковідні обмеження.

Про це пише BBC.

Водночас деякі обмеження залишаться, зокрема, щодо візитів до країни у складі туристичної групи.

“Японія запровадила одні з найжорсткіших у світі режимів боротьби з вірусом і заборонила іноземцям відвідувати відкладені Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році”, – зазначає видання.

Вимоги на поїздки вже пом'якшили для іноземців, які проживають у країні, і мандрівників-бізнесменів.

Уряд збільшив з 1 червня щоденну кількість тих, хто прибуває з-за кордону, до 20 000 осіб.

З середини березня дозволено в'їзд іноземним студентам.

З 10 червня до країни буде дозволено в'їзд туристичних груп. Проте майже 100 країн і регіонів, включно з Великобританією, будуть розділені на три категорії ризику: червону, жовту та синю, які визначатимуть, чи зможуть туристи обходити карантинні заходи.