ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
Скасувати земельну реформу та адмінустрій. Нова міна від КСУ?
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
США готуються cхвалити передачу Україні ракетних систем великої дальності MLRS, – CNN
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Ранковим ударом по Дніпропетровщині ворог пошкодив полігон Нацгвардії, є загиблі, – Корбан
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Уночі ворог обстріляв Дніпропетровщину, є серйозні руйнування
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Україна – Росія: куди схилиться вісь Давосу
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Цвіт Чернігівщини. Частина перша. Розбомблені
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
Прикордонники зупинили на Київщині автомобіль з набоями
ГоловнаСвіт

Японія після двох років ковідних обмежень відкриває кордони для іноземних туристів

З 1 червня збільшено щоденну кількість тих, хто прибуває з-за кордону.

Японія після двох років ковідних обмежень відкриває кордони для іноземних туристів
Фото: ЕРА/UPG

Японія відкриває свої кордони для відвідувачів із 98 країн і регіонів після того, як країна була закрита для мандрівників через ковідні обмеження.

Про це пише BBC.

Водночас деякі обмеження залишаться, зокрема, щодо візитів до країни у складі туристичної групи.

“Японія запровадила одні з найжорсткіших у світі режимів боротьби з вірусом і заборонила іноземцям відвідувати відкладені Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році”, – зазначає видання.

Вимоги на поїздки вже пом'якшили для іноземців, які проживають у країні, і мандрівників-бізнесменів.

Уряд збільшив з 1 червня щоденну кількість тих, хто прибуває з-за кордону, до 20 000 осіб.

З середини березня дозволено в'їзд іноземним студентам.

З 10 червня до країни буде дозволено в'їзд туристичних груп. Проте майже 100 країн і регіонів, включно з Великобританією, будуть розділені на три категорії ризику: червону, жовту та синю, які визначатимуть, чи зможуть туристи обходити карантинні заходи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також