Японія після двох років ковідних обмежень відкриває кордони для іноземних туристів

Японія відкриває свої кордони для відвідувачів із 98 країн і регіонів після того, як країна була закрита для мандрівників через ковідні обмеження.
Про це пише BBC.
Водночас деякі обмеження залишаться, зокрема, щодо візитів до країни у складі туристичної групи.
“Японія запровадила одні з найжорсткіших у світі режимів боротьби з вірусом і заборонила іноземцям відвідувати відкладені Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році”, – зазначає видання.
Вимоги на поїздки вже пом'якшили для іноземців, які проживають у країні, і мандрівників-бізнесменів.
Уряд збільшив з 1 червня щоденну кількість тих, хто прибуває з-за кордону, до 20 000 осіб.
З середини березня дозволено в'їзд іноземним студентам.
З 10 червня до країни буде дозволено в'їзд туристичних груп. Проте майже 100 країн і регіонів, включно з Великобританією, будуть розділені на три категорії ризику: червону, жовту та синю, які визначатимуть, чи зможуть туристи обходити карантинні заходи.