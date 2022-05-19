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Японія надасть Україні $300 млн фінансової допомоги

Разом із попереднім кредитом на $300 млн сума допомоги з боку Японії зросте до $600 млн.

Японія надасть Україні $300 млн фінансової допомоги
Фуміо Кісіда
Фото: EPA/UPG

Японія надасть Україні $300 млн додаткової фінансової допомоги. Країна хоче посприяти подоланню українцями економічної кризи, що виникла через повномасштабне вторгнення Росії.

Таку заяву премʼєр-міністра Фуміо Кісіди цитує Kyodo.

"Ми отримали запит на короткострокову фінансову підтримку з української сторони, оскільки економічна ситуація погіршилася через вторгнення Росії", – заявив очільник уряду Японії. 

Він додав, що як член "Групи семи" та частина міжнародної спільноти, Японія повинна реагувати на такі потреби.

У квітні Кісіда повідомляв, що Японія збільшить кредити в єнах для України до $300 млн. Його обіцянка нової фіндопомги збільшить загальну суму до $600 млн.

З початкових 300 млн Японія в понеділок підписала з Україною кредитну угоду на 13 млрд єн – $100 млн.

Кісіда додав, що має намір підкреслити план Японії щодо подальшої допомоги Україні, коли зустрінеться з президентом США Джо Байденом та наступного дня проведе саміт групи Quad, куди також входять Австралія та Індія.

Урядові чиновники на умовах анонімності кажуть, що Японія прагне шляхом зустрічей продемонструвати рішучу антиросійську позицію, оскільки є побоювання щодо нехтування Китаєм міжнародним правом та можливості війни в Азії. 

Сьогодні й завтра фінансові лідери країн G7, куди, крім Японії, входять також Великобританія, Канада, США, Франція, Німеччина та Італія, проведуть обговорення щодо подальшої підтримки України. Вони зосередяться на фінансуванні бюджетних витрат на зарплати. 

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