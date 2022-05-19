Фінансові лідери G7 зосередяться на обговоренні допомоги Україні, – Reuters

Фінансові лідери країн G7 у четвер і пʼятницю зосередяться на тому, як допомогти Україні сплачувати рахунки та провести реконструкцію після війни. Також у фокусі обговорення – зростання глобальної інфляції, зміни клімату, ланцюжки постачання та прийдешня продовольча криза, пише Reuters.

Міністри фінансів та керівники центральних банків США, Японії, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії (разом – Group of 7) проведуть дводенні перемовини.

Україні щомісяця потрібно $5 млрд для забезпечення зарплат бюджетникам і роботи адміністрацій. Пакет короткострокового фінансування, який має узгодити G7, покриє тримісячні потреби України.

Єврокомісія вчора запропонувала надати українцям кредит на 9 млрд євро і профінансувати його за рахунок займів ЄС. Також вона пропонує створити фонд невстановленого розміру грантів та кредитів для України задля сплати повоєнної відбудови. За оцінкою деяких економістів, на такий проєкт необхідно від 500 млрд до двух трильйонів євро, і ця оцінка може змінитися залежно від масштабів руйнувань і тривалості війни.

З урахуванням масштабів сум, ЄС розглядає конфіскацію заморожених російських активів і їх спрямування на фінансування реконструкції. Деякі країни, наприклад, Німеччина, кажуть, що ця "ідея є цікавою, але буде мати дуже хитке юридичне обгрунтування". США вважають, що нині зарано говорити про повоєнне відновлення, і треба сконцентруватися на поточних бюджетних потребах України на наступні три місяці.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що Європейському Союзу варто розглянути вилучення заморожених російських валютних резервів та направлення їх на відновлення України. Боррель вважає логічним кроком вчинити з цими активами так само, як США зробили з афганським центробанком після переходу влади до "Талібану".