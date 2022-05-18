Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
У Львові пролунали вибухи. Влучань по місту немає, – Садовий (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
Ворог не зміг прорватися через кордон у районі Середино-Буди на Сумщині (оновлено)
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
СБУ оприлюднила фото військового з Татарстану, який ґвалтував українських жінок на Київщині
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
З Азовсталі виїхали автобуси з українськими бійцями, - Reuters
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
На кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою, - ДПСУ
У Львові та області пролунало шість вибухів
У Львові та області пролунало шість вибухів
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
Другий грузинський фронт. Навіщо Росії референдум про приєднання Південної Осетії
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
З Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених, – Ганна Маляр
ГоловнаЕкономікаДержава

​ЄС виділить Україні макрофінансової допомоги на 9 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз буде підтримувати Україну протягом війни та під час відновлення. 

​ЄС виділить Україні макрофінансової допомоги на 9 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos\julia_berezovska

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро. 

Про це вона написала у Twitter.

"Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році", – зазначила вона.

Голова Єврокомісії додала, що ЄС буде підтримувати Україну "протягом всієї цієї війни і під час відновлення". 

Раніше Урсула фон дер Ляєн говорила про те, що міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні. На її думку, ЄС повинен мобілізувати всі ресурси для відновлення України, включаючи співпрацю на місцевому та регіональному рівнях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також