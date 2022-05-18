​ЄС виділить Україні макрофінансової допомоги на 9 млрд євро, – Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз буде підтримувати Україну протягом війни та під час відновлення.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро.

Про це вона написала у Twitter.

"Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році", – зазначила вона.

We will continue to be by Ukraine's side - throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

Голова Єврокомісії додала, що ЄС буде підтримувати Україну "протягом всієї цієї війни і під час відновлення".

Раніше Урсула фон дер Ляєн говорила про те, що міста та регіони Європейського Союзу допоможуть у відновленні своїх побратимів в Україні. На її думку, ЄС повинен мобілізувати всі ресурси для відновлення України, включаючи співпрацю на місцевому та регіональному рівнях.