Українські аграрії отримали кредитів на понад 28 млрд грн, - Мінагро

Станом на 18 травня 11 317 аграріїв отримали кредитів на суму 28 млрд 100 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства.

80% отриманих кредитів оформлені за програмою портфельних гарантій.

"Відповідне фінансування надається для проведення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності в рамках програми "Доступні кредити 5–7–9". Його отримують аграрії, що підпадають під визначення с/г товаровиробника. Максимально можлива сума кредиту – 60 млн грн під 0 % з гарантією від Уряду України на рівні 80%", - пояснили в Мінагро.

За інформацією міністерства, кредитами на понад 1 млрд грн скористалися аграрії з 11 областей України:

Кіровоградської (3,667 млрд грн);

Київської (2,796 млрд грн);

Вінницької (2,490 млрд грн);

Одеської (2,288 млрд грн);

Дніпропетровської (2,266 млрд грн);

Волинської (1,724 млрд грн);

Полтавської (1,700 млрд грн);

Львівської (1,611 млрд грн);

Тернопільської (1,221 млрд грн);

Хмельницької (1,227 млрд грн);

Черкаської (1,112 млрд грн).

Нагадаємо, в березні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін знімає всі обмеження щодо програми "5-7-9".

На початку квітня в Мінекономіки розповіли, що 826 підприємств скористалися підтримкою програми "5-7-9%".