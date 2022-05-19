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Українські аграрії отримали кредитів на понад 28 млрд грн, - Мінагро

Кредитами на понад 1 млрд грн скористалися аграрії з 11 областей.

Українські аграрії отримали кредитів на понад 28 млрд грн, - Мінагро
Фото: EPA/UPG

Станом на 18 травня 11 317 аграріїв отримали кредитів на суму 28 млрд 100 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства.

80% отриманих кредитів оформлені за програмою портфельних гарантій.

"Відповідне фінансування надається для проведення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності в рамках програми "Доступні кредити 5–7–9". Його отримують аграрії, що підпадають під визначення с/г товаровиробника. Максимально можлива сума кредиту – 60 млн грн під 0 % з гарантією від Уряду України на рівні 80%", - пояснили в Мінагро.

За інформацією міністерства, кредитами на понад 1 млрд грн скористалися аграрії з 11 областей України:

  • Кіровоградської (3,667 млрд грн); 
  • Київської (2,796 млрд грн);
  • Вінницької (2,490 млрд грн);
  • Одеської (2,288 млрд грн);
  • Дніпропетровської (2,266 млрд грн); 
  • Волинської (1,724 млрд грн);
  • Полтавської (1,700 млрд грн); 
  • Львівської (1,611 млрд грн);
  • Тернопільської (1,221 млрд грн);
  • Хмельницької (1,227 млрд грн);
  • Черкаської (1,112 млрд грн).

Нагадаємо, в березні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін знімає всі обмеження щодо програми "5-7-9".

На початку квітня в Мінекономіки розповіли, що 826 підприємств скористалися підтримкою програми "5-7-9%".

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