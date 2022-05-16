Україна та США обговорили створення Організації країн-експортерів зерна

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і міністр сільського господарства США Томас Джеймс Вілсек обговорили партнерство у збільшенні експорту українських зернових.

Про це повідомляє сайт Мінагрополітики.

"Під час зустрічі сторони обговорили партнерство в напрямі збільшення Україною експортних обсягів зернових та можливості підтримки українських аграріїв", – йдеться в повідомленні.

Крім того, міністри розглянули можливість створення Організації країн-експортерів зерна для продовольчої безпеки у світі. Планується, що організація координуватиме потребу та виробничу спроможність щодо зернових і сприятиме розвитку вільної торгівлі.

Вілсек висловив підтримку Україні та засудив дії російських загарбників, які провокують глобальний голод у світі.

До слова, 12 травня Європейська комісія презентувала пакет дій для допомоги Україні в експорті її сільськогосподарської продукції. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), станом на початок травня близько 25 млн тонн зерна застрягли в Україні, оскільки його неможливо вивезти через блокування Росією морських портів та проблеми з інфраструктурою. В ООН неодноразово заявляли про ризик голоду через блокування експорту продовольства з України.

Того ж дня ВР ухвалила закон про безперебійне виробництво та постачання сільгосппродукції на час воєнного стану.