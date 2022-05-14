Кабмін виділив ГУР Міноборони більше мільярда гривень

Уряд виділив понад мільярд гривень для забезпечення невідкладних потреб Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Зокрема, кошти будуть спрямовані для закупівлі, утримання, ремонту озброєння та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міністерства оборони.

Зазначається, що це розпорядження було прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

Як раніше повідомлялось, перелом у війні з Росією настане в серпні. Країна-окупант зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись. Про це начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Sky News.