НБУ перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд гривень

Майже 5 млрд гривень у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Станом на 13 травня Національний банк України перерахував на допомогу армії понад 16,5 млрд гривень, на гуманітарні потреби – понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє сайт НБУ.

"Станом на 13 травня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становить понад 10 млн гривень. Загалом Національний банк уже перерахував на потреби військових понад 16,5 млрд гривень", – йдеться в повідомленні.

Нацбанк перерахував:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн гривень;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн гривень;

на потреби Міністерства оборони України – всього 12 970 млн гривень;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн гривень.

Також у НБУ повідомляють, що станом на 13 травня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить понад 332 млн гривень. Близько половини коштів на нього надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Нагадаємо, на потреби Збройних сил України через застосунок "Дія" зібрали 300 млн гривень.