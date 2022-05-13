Найбільша судноплавна компанія РФ змушена продавати танкери через санкції, – WSJ

Російська судноплавна компанія Совкомфлот продала "приблизно дюжину суден" покупцям в Азії та на Близькому Сході, щоб розплатитися із західними банками в умовах санкцій.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

За інформацію видання, Совкомфлот продав п'ять танкерів дубайській Koban Shipping і чотири газовози сингапурській Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила 700 млн доларів банку, що став власником суден.

Совкомфлот також шукає покупців на інші танкери, зокрема веде переговори з China Merchants Group. Кінцеві власники низки суден, що продаються, можуть бути невідомі протягом деякого часу. Суднові брокери заявили, що деякі з проданих суден змінили назви та реєструються під різними прапорами, щоб застрахуватися.

У Совкомфлоті раніше заявляли, що "до продажу на ринку пропонується віковий тоннаж, а також судна, експлуатація яких не є доцільною через введені щодо російського торговельного флоту обмеження".

Совкомфлот – найбільша судноплавна компанія Росії, один із світових лідерів у галузі морського транспортування зрідженого газу, сирої нафти та нафтопродуктів, а також обслуговування та забезпечення морського видобутку вуглеводнів. Вона мала 134 власних та задекларованих судна. Серед них 108 танкерів різних класів, 14 газовозів та 11 спеціалізованих суден.

Нагадаємо, 17 квітня Болгарія та Естонія закрили порти для російських кораблів. 16 квітня про закриття портів для кораблів з РФ заявили Італія, Румунія, Бельгія та Литва.