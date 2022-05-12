Вже реалізували понад третину плану дій щодо посилення санкцій проти РФ, - Єрмак

"Зараз дуже важливо посилювати енергетичний та фінансовий тиск на рф, впроваджувати торгові обмеження".

Наразі вдалося реалізувати 33% плану дій, розробленого групою Макфола-Єрмака, із посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Наші союзники діють. Зараз дуже важливо посилювати енергетичний та фінансовий тиск на рф, впроваджувати торгові обмеження", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що Україні для швидшої перемоги потрібні додаткові санкції.

Нагадаємо, 20 квітня міжнародна експертна група Єрмака-Макфола опублікувала План дій щодо посилення санкційного тиску на Росію. До групи увійшли українські та закордонні експерти, а створена вона була за ініціативою президента Володимира Зеленського.