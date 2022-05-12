​Прикордонники затримали на Буковині трьох чоловіків із підробленими документами

Чоловіки надали підроблені довідки про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

На пункті пропуску "Порубне" прикордонники затримали трьох осіб при спробі незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.

Про це повідомили в пресслужбі Західного регіонального управління ДПСУ.

Під час паспортного контролю чоловіки пред'явили прикордонникам підроблені довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

"Після оформлення відповідних документів всіх громадян, мешканців Миколаївської та Запорізької областей, передано представникам Національної поліції. Наразі чоловікам доведеться відповідати за ст. 358, 336 Кримінального кодексу України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" та "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період", - зазначили в ДПСУ.

В держслужбі кажуть - від початку введення в Україні воєнного стану прикордонники Чернівецького загону затримали майже 80 осіб, які мали підроблені документи.

Нагадаємо, раніше в ДПС повідомили, що 12 осіб намагалися незаконно перетнути український західний кордон, деякі з них використовували при цьому підроблені документи.

У квітні прикордонники затримали чоловіка, який організував схему з незаконного переправлення призовників.