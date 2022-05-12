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Ворог продовжує блокування наших підрозділів на Азовсталі та завдає авіаударів, – Міноборони

Окупанти також намагаються наростити присутність на острові Зміїний. 

Ворог продовжує блокування наших підрозділів на Азовсталі та завдає авіаударів, – Міноборони
Азовсталь (ілюстративне фото)
Фото: АЗОВ

Росія продовжує активні бойові дії у Східній оперативній зоні. Найбільша активність – на Слобожанському та Донецькому напрямках. Триває загроза ракетних ударів з обʼєктів морського базування по всій території держави. 

Про це речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine.

У Чорноморській зоні окупанти намагаються наростити присутність на острові Зміїний, а на захоплених територіях тероризують населення. Острів Зміїний росіяни хочуть використати, щоб заблокувати морські комунікації. 

На Харківському напрямку росіяни перегруповуються і намагаються запобігти подальшому просуванню наших військ до кордону. Не припиняють артилерійський вогонь по захисниках. На Словʼянському напрямку перегруповують війська, щоб поновити наступ. 

На Донеччині окупанти ведуть активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Мета – встановлення контролю над Рубіжним, захоплення Лимана, Сєвєродонецька і Марʼїнки.

Біля Білогорівки (6 км від Лисичанська) росіяни намагаються створити плацдарм для наступу на Лисичанськ. У напрямку Сіверська ворог наступає на Зелену Долину та Новоселівку, там тривають активні бої.

Маріупольський напрямок – ворог блокує наш підрозділи на Азовсталі, не припиняє авіаударів з літаків і здійснює артилерійські обстріли. 

На Запорізькому напрямку ворог обстрілює підрозділи наших військ практично по всій лінії зіткнення. Південнобузький і Таврійський напрямки – на окремих напрямках росіяни намагаються покращити своє становище.

На Таврійському були демонстративні дії для сковування українських військ.

Волинський, Поліський і Сіверський напрямки: до семи батальйонів білоруських збройних сил продовжують посилювати ділянку кордону з Україною.

"Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі по обʼєктах нашої держави", – підкреслив Мотузяник. 

На пунктах пропуску в Брянській і Курській областях РФ посилили присутність ФСБ. Ворог обстріляв наші позиції біля селищ Карповичі і Сеньківка на Чернігівщині. 

На Бессарабському напрямку росіяни продовжують перебувати в повній бойовій готовності. У Чорному та Азовському морях російські кораблі ізолюють район, ведуть розвідку та намагаються надавати вогневу підтримку. На заході Криму ворог розгорнув додаткову ППО, а також три пункти управління.

В Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях і на прикордонні Сумщини умисне знищують цивільну інфраструктуру.

Окупанти також готуються до інтеграції тимчасово зайнятих територій до складу РФ, зокрема, хочуть змінити адміністративно-територіального поділ, адаптувати банківську, правоохоронну системи до російського законодавства. Готуються також роздавати російські паспорти.

Противник зазнає втрат на всіх напрямках. Українські втрати, за словами речник Міністерства оборони України, набагато менші. 

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