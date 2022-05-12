Від обстрілу школи-інтернату на Чернігівщині загинули троє людей, 12 поранені

Унаслідок ворожого обстрілу школи-інтернату в Новгороді-Сіверському, що в Чернігівській області, загинули троє людей. Ще 12 отримали поранення.

Ворог відкрив вогонь о 00:20, повідомили в ДСНС. Від обстрілу почалася пожежа.

"Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 кв.м. У результаті події 3 людини загинуло та 12 травмовані. Для ліквідації наслідків залучали 4 одиниці техніки і 18 людей особового складу ДСНС", – повідомили рятувальники.

Будівлі шкіл часто використовуються українцями як сховища. Ворог знає про це і веде по них вогонь. Минулого тижня ворог скинув бомбу на школу на Луганщині, де від обстрілів укривалося майже все село. За словами голови ОВА, під уламками могли загинути понад 60 людей.