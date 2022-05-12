Медведєв укотре виступив з ядерними погрозами на адресу Заходу через підтримку України

Заступник голови російського радбезу і колишній президент РФ Дмитро Медведєв продовжив риторику погроз ядерними ударами у відповідь на західну підтримку України.

У своєму телеграмі він він укотре звинуватив Захід у "проксівійні" проти Росії та заявив, що країни НАТО "накачують Україну зброєю".

Медведєв сказав, що "у такого конфлікту завжди є ризик переходу в повноцінну ядерну війну".

Це лише одна з небагатьох погроз застосування ядерного озброєння, що пролунала від колишнього російського президента. У квітні він також намагався залякати цим Фінляндію та Швецію у відповідь на їхній намір вступити до НАТО. Фінляндія, як оголосили її президент і пані премʼєр сьогодні, не тільки не збирається відмовлятися від приєднання до Альянсу, а й хоче подати заявку на членство найближчими днями.