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Медведєв укотре виступив з ядерними погрозами на адресу Заходу через підтримку України

Експрезидент РФ не полишає спроб залякати міжнародну спільноту. 

Медведєв укотре виступив з ядерними погрозами на адресу Заходу через підтримку України
Премьер-министр РФ Владимир Путин (слева) и президент Дмитрий Медведев во время заседания в резиденции Горки под Москвой, 25 ноя
Фото: EPA/UPG

Заступник голови російського радбезу і колишній президент РФ Дмитро Медведєв продовжив риторику погроз ядерними ударами у відповідь на західну підтримку України. 

У своєму телеграмі він він укотре звинуватив Захід у "проксівійні" проти Росії та заявив, що країни НАТО "накачують Україну зброєю". 

Медведєв сказав, що "у такого конфлікту завжди є ризик переходу в повноцінну ядерну війну". 

Це лише одна з небагатьох погроз застосування ядерного озброєння, що пролунала від колишнього російського президента. У квітні він також намагався залякати цим Фінляндію та Швецію у відповідь на їхній намір вступити до НАТО. Фінляндія, як оголосили її президент і пані премʼєр сьогодні, не тільки не збирається відмовлятися від приєднання до Альянсу, а й хоче подати заявку на членство найближчими днями. 

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