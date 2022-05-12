Київський зоопарк розпочав роботу в режимі парку. Наразі відвідувачам доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

З перших днів повномасштабної війни зоопарк працював у закритому для відвідувачів форматі. Попри це персонал цілодобово знаходився поруч зі своїми підопічними та надавав тваринам необхідну допомогу.

"Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України ми врятували та надали прихисток 141 тварині й наразі продовжуємо забезпечувати їхню реабілітацію. КиївЗоо відкриває свої двері для відвідувачів, тож тепер всі охочі зможуть побачити врятовану тигрицю Далілу, цілий «дитячий садочок» мавпенят, різноманітних черепах, птахів та ящірок. А також на гостей чекають горила Тоні та бегемот Лілі у своїх літніх оновлених вольєрах, лемури на зелених острівцях, і звичайно слон Хорас, леви, жирафи, олені, ведмеді та багато інших наших мешканців", – розповіли в зоопарку.

Каси продажу квитків працюють з 10:00 до 15:00, на території зоопарку можна перебувати до 16:30.

У КМДА нагадали, що для безпеки за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого сховища.

Нагадаємо, в Маріупольському зоопарку від російських обстрілів загинуло 19 тварин.

Зоопарк Рівного поповнився єнотами, альпаками і приматами, яких евакуювали з Київщини, Харкова і Дніпра.