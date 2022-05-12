У Пущі-Водиці в Києві почали відновлювати трамвайну колію, пошкоджену внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомляє Київпастранс.

"Спеціалісти Служби колії Київпастрансу почали роботи після того, як обстеження завершили сапери ДСНС. Вони мають встановити 250 метрів рейок, два стрілкові переводи та близько 600 шпал. Роботи завершаться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Наразі замість трамвайного маршруту, який з’єднував Пущу-Водицю з рештою Оболонського району, курсує тимчасовий автобусний маршрут – 12Т.

Нагадаємо, на початку квітня в Києві відновили рух метро через Південний міст і запустили швидкісний трамвай.