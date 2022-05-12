В Ірпені доведеться знести 37 багатоповерхових будинків

Також унаслідок бойових дій повністю чи частково знищено до 2 тис. приватних будинків.

В Ірпені доведеться знести 37 багатоквартирних будинків, які не підлягають відновленню після російських обстрілів.

Про це сказав міський голова Олександр Маркушин на засіданні міськвиконкому, передає LIGA.net.

"Якщо будинок не підлягає для проживання, ми будемо ухвалювати рішення про його демонтаж. На сьогодні є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Ми прораховували – до 1500 квартир", – сказав Маркушин.

За його словами, таких будинків буде більше.

"Це не кінцева цифра. Попередньо таких будинків буде близько 37. Про це вже кажуть експерти. Бо є будівлі, де візуально наче згорілий лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни", - зазначив Маркушин.

Також повністю чи частково знищено до 2 тис. приватних будинків.

Нагадаємо, 11 травня в Ірпені почало роботу перше наметове містечко для людей, котрі втратили житло. Крім того, обговорюється варіант надання Укрзалізницею спальних вагонів для проживання. Ще 2 тисячі ліжкомісць для ірпінців знайшли у Києві.

Мешканців Ірпінської громади, які втратили житло і зараз не мають де жити, запрошують до ЦНАПу або ж зателефонувати за номером 0990601861. Першочергово житло буде надаватись пенсіонерам і сім’ям з дітьми.

Унаслідок бойових дій 70% міста Ірпінь пошкоджено. Архітекторів України запросили долучитися до планування стратегії відновлення та розвитку міста. На запрошення вже відгукнулися близько 120 проєктантів.