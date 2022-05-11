В Ірпені почало роботу перше наметове містечко для втративших житло людей

Сьогодні, 11 травня, в Ірпені на території санаторію «Дубки» почало роботу наметове містечко для людей, які втратили своє житло.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Наразі облаштовано 70 місць у наметах і ще 120 у кімнатах санаторію. Перші ірпінці, які досі були змушені жити у сирих підвалах, вже переселилися до цього тимчасового житла”, - повідомив Маркушин.

Він додав, що міська влада шукає варіанти тимчасового житла для людей, які зараз зовсім не мають де жити. Для цього ведуться перемовини з іншими санаторіями міста, де є умови для проживання.

Крім того, обговорюється варіант надання “Укрзалізницею” спальних вагонів.

Ще 2 тисячі ліжкомісць для ірпінців знайшли у Києві.

Мешканців Ірпінської громади, які втратили житло і зараз не мають де жити, запрошують до Ірпінського ЦНАПу, або ж вони можуть зателефонувати за номером 0990601861. Першочергово житло буде надаватись пенсіонерам та сім’ям з дітьми.

Нагадаємо, 70% міста Ірпінь у Київській області пошкоджено. Архітекторів України запросили долучитися до планування стратегії відновлення та розвитку Ірпеня. На запрошення відгукнулися близько 120 проєктантів.