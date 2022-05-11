Росія тричі обстріляла Дніпропетровщину з "Градів", - Резніченко

Каїна-агресор 11 травня тричі обстріляла Дніпропетровщину.
Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, під обстріли потрапила Зеленодольська громада.
"Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі", - зазначив Резніченко.
За словами очільника Дніпропетровщини, зранку окупанти здійснили обстріли на межі з Херсонщиною: "Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило".
Нагадаємо, нині зранку Росія обстріляла Чернігівщину з мінометів. Також окупаційні війська ракетами вдарили по Запоріжжю, спрацювала ППО.