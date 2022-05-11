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Росія тричі обстріляла Дніпропетровщину з "Градів", - Резніченко

"Є руйнування. Люди цілі".

Росія тричі обстріляла Дніпропетровщину з "Градів", - Резніченко
Фото: dnipro.tv

Каїна-агресор 11 травня тричі обстріляла Дніпропетровщину.

Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під обстріли потрапила Зеленодольська громада.

"Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі", - зазначив Резніченко.

За словами очільника Дніпропетровщини, зранку окупанти здійснили обстріли на межі з Херсонщиною: "Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило".

Нагадаємо, нині зранку Росія обстріляла Чернігівщину з мінометів. Також окупаційні війська ракетами вдарили по Запоріжжю, спрацювала ППО.

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