Росія тричі обстріляла Дніпропетровщину з "Градів", - Резніченко

"Є руйнування. Люди цілі".

Каїна-агресор 11 травня тричі обстріляла Дніпропетровщину.

Про це повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, під обстріли потрапила Зеленодольська громада.

"Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі", - зазначив Резніченко.

За словами очільника Дніпропетровщини, зранку окупанти здійснили обстріли на межі з Херсонщиною: "Втрапили у поля на околицях сіл Зеленодольської та Широківської громад. Нікого і нічого не зачепило".

Нагадаємо, нині зранку Росія обстріляла Чернігівщину з мінометів. Також окупаційні війська ракетами вдарили по Запоріжжю, спрацювала ППО.