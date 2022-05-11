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​Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов"

Жінки попросили Понтифіка допомогти врятувати воїнів, поранених та цивільних, які перебувають в блокадному місті.

​Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов"
Фото: nationalcorps.org

Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами офіцерів полку "Азов", Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк, чиї чоловіки – командир полку Денис Прокопенко та боєць  Арсеній Федосюк – тримають оборону Азовсталі у Маріуполі.

Про це повідомляє Національний корпус.

Жінки передали понтифіку листи та фотографії. Вони попросили Папу Римського допомогти врятувати воїнів, поранених та цивільних, які перебувають в блокадному місті.

За словами Юлії Федосюк, Папа Римський – остання надія на порятунок.

"Чоловік написав мені день тому про те, що навіть вода в техніці закінчується, і попросив пошукати статтю про те, як прожити без води якомога довше", - сказала вона.

Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org

Нагадаємо, раніше полк "Азов" показав умови, в яких перебувають поранені захисники Маріуполя, і закликав ООН і ЧХ до порятунку людей.

В Нацгвардії повідомили, що президент Володимир Зеленський та керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з Азовсталі та працюють над застосуванням процедури "екстракшн" щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала світову спільноту приєднатися до організації евакуації поранених українських військовослужбовців із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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