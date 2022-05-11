Шістьох полонених окупантів засуджено до 8-15 років ув’язнення

Служба безпеки продовжує роботу з притягнення до відповідальності військовослужбовців Російської Федерації, які воюють в Україні та порушують закони та звичаї війни.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
На Київщині слідчі спецслужби у співпраці з Офісом генпрокурора ідентифікували трьох російських військових, причетних до звірств на території Бучанського району. Встановлено, що вони вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили.
Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.
На Луганщині та Вінниччині за матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.
"Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на «службу» до «2 ОМБР 2 АК народної міліції лнр». Воювали проти України у якості «оператора-навідника» та «механіка-водія». У полон потрапили поблизу Щастя на Кремінної", - йдеться в повідомленні.
Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та в групі БПЛА, його взяли у полон в бою на кремінському напрямку.
Ще троє учасників так званої "армії Л/ДНР" намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді.
Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох - до 10, ще одного - до 8 років ув'язнення.
На Чернігівщині та Київщині СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.
Так, на території одного з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2. Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення.
Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області.
Правоохоронці вилучили: ручні протитанкові гранатомети з пострілами; автомати АК-47; пускові механізми до РПГ-7; майже 30 тисяч набоїв різного калібру. Наразі з чоловіком працюють слідчі та встановлюють усі обставини протиправної діяльності.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного в Сумській області.