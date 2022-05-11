Шістьох полонених окупантів засуджено до 8-15 років ув’язнення

Також вирішується питання про оголошення у міжнародний розшук трьох окупантів, які чинили звірства в Бучі.

Служба безпеки продовжує роботу з притягнення до відповідальності військовослужбовців Російської Федерації, які воюють в Україні та порушують закони та звичаї війни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На Київщині слідчі спецслужби у співпраці з Офісом генпрокурора ідентифікували трьох російських військових, причетних до звірств на території Бучанського району. Встановлено, що вони вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили.

Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

На Луганщині та Вінниччині за матеріалами СБУ засуджено шістьох бойовиків незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Їх взяли в полон українські захисники під час боїв у лютому-березні.

"Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на «службу» до «2 ОМБР 2 АК народної міліції лнр». Воювали проти України у якості «оператора-навідника» та «механіка-водія». У полон потрапили поблизу Щастя на Кремінної", - йдеться в повідомленні.

Інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та в групі БПЛА, його взяли у полон в бою на кремінському напрямку.

Ще троє учасників так званої "армії Л/ДНР" намагалися прорвати оборону на Миколаївському напрямку. Їх визнано винними у державній зраді.

Трьох бойовиків засуджено до 15 років тюрми, двох - до 10, ще одного - до 8 років ув'язнення.

На Чернігівщині та Київщині СБУ виявила два схрони, в яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.

Так, на території одного з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2. Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення.

Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області.

Правоохоронці вилучили: ручні протитанкові гранатомети з пострілами; автомати АК-47; пускові механізми до РПГ-7; майже 30 тисяч набоїв різного калібру. Наразі з чоловіком працюють слідчі та встановлюють усі обставини протиправної діяльності.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного в Сумській області.