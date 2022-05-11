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​У Києві відкриється бюро The Washington Post

Бюро очолить колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян.

​У Києві відкриється бюро The Washington Post
Фото: washingtonpost.com

The Washington Post створює нове бюро в Києві, яке очолюватиме колишня кореспондентка московського бюро видання Ізабель Хуршудян. Головним кореспондентом українського бюро буде Макс Берак, колишній голова бюро у Найробі. 

Про це йдеться у пресрелізі видання

"Багато місяців газета "Пост" присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення," – прокоментував редактор закордонних справ Дуглас Джель. 

За його словами, українське бюро дозволить виданню вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій, коли війна вступить у затяжну фазу. 

Колишня кореспондентка московського бюро Ізабель Хуршудян, яка очолись українську редакцію, невпинно робить репортажі в Україні з січня, а Макс Берак, колишній голова бюро Найробі, працює в Україні вже два місяці.

Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.

"Наші основні елементи розширеного висвітлення подій, пов’язаних з війною в Україні, включають в себе сторінку з цілодобовими оновленнями новин на сайті Post, Telegram-канал зі свіжими новинами і базу перевірених матеріалів із місць подій", – йдеться у повідомленні.

Тримати зв’язок з The Washington Post в Україні можна за адресою: [email protected]

Нагадаємо, станом на 16 квітня Комітет з питань свободи слова Верховної Ради повідомив про 21 задокументований випадок загибелі представників медіа за час вторгнення Росії до України.

До слова, всі українські журналісти отримали спеціальну Пулітцерівську премію.

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