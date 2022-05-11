Екстрадиція Шарія в Україну може затягнутися до року, – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оцінила ймовірність притягнення блогера Анатолія Шарія до кримінальної відповідальності в Україні.

Про це генпрокурорка сказала сьогодні в ефірі загально-національного марафону #UArazom.

За словами Венедіктової, Шарій знаходиться не під арештом, а в процедурі екстрадиційного арешту і видачі.

"Процес екстрадицій дуже довгий завжди. При максимально позитивному процесі це може йти 3–6 місяців, а так, ця історія може йти і до року. Для нас важливо йти до кінця", – сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, 4 травня Анатолія Шарія затримали іспанські правоохоронні органи. В Україні його підозрюють за двома статтями: державна зрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

СБУ вважає, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Низка експертних досліджень встановила, що в інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій.

5 травня іспанський суд відпустив Шарія після затримання під підписку про невиїзд.