Окупанти заблокували транспортування газу споживачам Донеччини та Луганщини

Російські окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газопроводу "Шебелинка-Новопсков", яким здійснювалося транспортування до газопроводів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Сьогодні зранку Газпром на території рф припинив транспортування з рф до точки «Сохранівка». Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ «Шебелінка - Новопсков», по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецької областей", - написав він у фейсбуці.

Макогон наголосив, що влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій.

Нагадаємо, вчора, 10 травня, російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. В результаті було перебито магістральний газопровід.

Раніше також повідомлялося, що з 1 травня споживачам Луганщини подавали неодорований газ, без специфічного різкого запаху.