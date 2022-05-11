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Окупанти заблокували транспортування газу споживачам Донеччини та Луганщини

РФ перекрила крани магістрального газопроводу "Шебелинка-Новопсков".

Окупанти заблокували транспортування газу споживачам Донеччини та Луганщини
Ілюстративне фото
Фото: Міністерство енергетики України

Російські окупанти несанкціоновано перекрили крани магістрального газопроводу "Шебелинка-Новопсков", яким здійснювалося транспортування до газопроводів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Сьогодні зранку Газпром на території рф припинив транспортування з рф до точки «Сохранівка». Крім того, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті крани МГ «Шебелінка - Новопсков», по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей. Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецької областей", - написав він у фейсбуці.

Макогон наголосив, що влада РФ несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій.

Нагадаємо, вчора, 10 травня,  російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. В результаті було перебито магістральний газопровід.

Раніше також повідомлялося, що з 1 травня споживачам Луганщини подавали неодорований газ, без специфічного різкого запаху.

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