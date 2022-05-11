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Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині

21-річний окупант вбив беззбройного жителя смт Чупахівка, який вів узбіччям дороги велосипед.

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового за вбивство цивільного в Сумській області.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині. Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно командира відділення в/ч 32010 "4-та танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна", - написала вона у фейсбуці.

Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка, який вів узбіччям дороги велосипед.

"Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова в голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього за кілька десятків метрів від свого будинку", – розповіла генпрокурорка.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплені телефонні розмови, в яких російські окупанти розповідають своїм дружинам про те, як вбивають українських матерів на очах у дітей.

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