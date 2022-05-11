Окупанти продовжують штурм "Азовсталі", – полк Азов

Противник не припиняє спроб захопити завод за допомогою авіації та піхоти.

На території "Азовсталі" є багато важкопоранених бійців

Протягом доби 10 травня російські військові здійснили 38 авіанальотів на завод "Азовсталь".

Про це повідомив полк "Азов" у Telegram.

"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь" було скоєно 38 літакових вильотів, у тому числі чотири вильоти стратегічних бомбардувальників. Противник не зупиняється у спробах захопити українську фортецю і продовжує щодня здійснювати штурми за підтримки піхоти", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території "Азовсталі" в Маріуполі є багато важкопоранених внаслідок обстрілів окупантами заводу. Бійці "Азову" не мають медикаментів, харчування та нормальних умов утримання хворих.

В Національній гвардії заявили про те, що керівництво держави докладає зусиль для пошуку можливостей евакуації цивільних з "Азовсталі" та працює над застосуванням процедури “екстракшн” щодо поранених бійців, медиків та військових, у тому числі із залученням допомоги світової спільноти.