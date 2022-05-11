Дмитро Кулеба їде до Німеччини, Бельгії та Нідерландів

Голова МЗС України Дмитро Кулеба 11–18 травня здійснить закордонні візити для участі у заходах "Великої сімки" та Європейського Союзу і проведенні переговорів, щоб скоординувати підтримку України.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

"11-18 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить закордонні візити для участі в заходах G7 та ЄС і проведення переговорів із керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також забезпечити просування нашої держави до членства в ЄС", – ідеться в повідомленні.

Так, 11-14 травня в Берліні Кулеба проведе зустрічі із членами німецького уряду та депутатами Бундестагу, на яких йтиметься про подальше постачання зброї в Україну, розширення санкцій проти російської федерації, просування членства України в ЄС.

Також на переговорах йтиметься про активізацію торгівлі і повоєнну розбудову України.

У німецькому місті Любек Кулеба 13 травня візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", де озвучить практичні пропозиції на втілення домовленостей, досягнутих під час відеоконференції G7 за участі президента Володимира Зеленського 8 травня.

Глава МЗС 15-16 травня відвідає Брюссель, де візьме участь в засіданні Ради ЄС у закордонних справах як спеціальний гість. Ключовими темами стануть майбутнє Європи та роль України в ньому, запровадження шостого пакету санкцій ЄС проти російської федерації, який має включати ембарго на російську нафту, а також притягнення Росії до відповідальності за її злочини, надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

У Гаазі 17-18 травня Кулеба проведе зустрічі із членами уряду і парламенту Нідерландів. Сторони скоординують кроки з посилення обороноздатності України, розширення санкцій проти Росії та зміцнення Європейського Союзу.

Нагадаємо, голова МЗС заявив про те, що Україна змінює своє уявлення про перемогу в нинішній війні. Тепер її бачать не як відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а як повне звільнення всіх українських територій.