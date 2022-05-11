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Посольство Німеччини відновило роботу в Києві

Прапор ФРН біля будівлі посольства підняла глава МЗС Анналена Бербок.

Посольство Німеччини в Україні відновило роботу в Києві. Це сталося у вівторок, 10 травня.

Прапор ФРН біля будівлі посольства підняла глава МЗС Анналена Бербок, яка вчора перебувала з візитом у Києві.

Фото: twitter.com/GermanyinUA

"Ми повернулися! Вчора Посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві. Міністр закордонних справ Анналена Бербок підняла прапор Німеччини біля будівлі посольства", – йдеться в повідомленні посольства у твіттері в середу, 11 травня.

Фото: twitter.com/GermanyinUA

Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до України. Вона відвідала Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

Анналена Бербок заявила про те, що Німеччина допоможе Україні у розмінуванні міст та сіл, які постраждали від військової агресії РФ. 

Як повідомляли, наразі роботу у столиці України поновили понад 20 посольств.

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