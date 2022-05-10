Володимир Зеленський: “Збройні Сили України роблять усе для звільнення всіх наших міст і наших людей”

ЗСУ працюють над звільненням Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших наших міст.

Збройні Сили України поступово відтискають окупантів від Харкова.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

“Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу”, - повідомив Володимир Зеленський.

Водночас він закликав українців не поширювати надмірних емоцій, не створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги.

Зеленський також розповів, що сьогодні у зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборонну, санкційну та іншу підтримку. Також він пояснив, чому енергетична співпраця з Росією не може розглядатися у відриві від її агресивної політики.

Крім того, у зверненні до мальтійського парламенту президент України нагадав про героїчну битву за Мальту у Другій світовій війні, яка схожа на сьогоднішню боротьбу України у війні за незалежність і свободу проти Росії.

Володимир Зеленський також провів у Києві переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів, під час яких обговорили деталі того, як друзі України зможуть долучитися до післявоєнної відбудови нашої держави.

“Вдячний їм і за поновлення роботи посольств у нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України”, - наголосив Зеленський.

Він додав, що загалом вже 36 іноземних представництв працюють у столиці.

Президент України розповів, що сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій.

Цей документ описує, що треба зробити, аби Росії стало складно фінансувати цю війну, але при цьому щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів.

Над реалізацією цього раціонально складеного документу почали працювати вже сьогодні.

Володимир Зеленський пригадав і першого президента України Леоніда Кравчука, який помер сьогодні.

“Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо в складні, кризові моменти. Коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни”, - наголосив президент України.

Він додав, що Леонід Кравчук проявив свою мудрість наприкінці 1980 років, коли поставав український рух, блискуче пройшов 1991 рік, і що б не було потім, Кравчук завжди залишався з Україною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у зверненні до влади та народу Словаччини подякував за всю допомогу, яку Словаччина надала Україні. Він наголосив, що якщо російських військових не зупинити зараз, під час війни в Україні, вони повторять свої звірства, вчинені в Бучі, Бородянці та інших містах, в усіх державах, до яких зможуть дотягнутися.