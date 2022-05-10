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На сході українські захисники знищили 260 окупантів і відбили 4 атаки, - ОТУ "Схід"

Російські окупанти зазнали суттєвих втрат також і в техніці.

На сході українські захисники знищили 260 окупантів і відбили 4 атаки, - ОТУ "Схід"
Фото: Cергій Нужненко

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 4 атаки російських окупантів і знищили до 260 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Загарбники зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:

  • танків – 4;
  • БТР – 2;
  • БМП – 2;
  • САУ – 4;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини - Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Раніше повідомлялось, що РФ почала обстрілювати Україну застарілими ракетами радянського виробництва.

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