На сході українські захисники знищили 260 окупантів і відбили 4 атаки, - ОТУ "Схід"

Українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 4 атаки російських окупантів і знищили до 260 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Загарбники зазнали втрат також і в техніці. Зокрема, під час боїв українські захисники знищили:
- танків – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини - Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
Раніше повідомлялось, що РФ почала обстрілювати Україну застарілими ракетами радянського виробництва.