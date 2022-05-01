На Луганщині подаватимуть газ без запаху, який дозволяє знайти місця витікання

Із 1 травня споживачам Луганщини подаватимуть неодорований газ, без специфічного різкого запаху

Про це у Телеграм повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Краматорське лінійне управління магістральних газопроводів повідомило АТ «Луганськгаз» про ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів. Подібна ситуація склалася через російське вторгнення на територію України. Тож, із 1 травня споживачам Луганської області відбуватиметься подача неодорованого газу.

Тому у ОВА закликали бути вкрай обережними, дотримуватись правил безпечного користування природним газом.

Зазначимо, що одорант — речовина, яку додають до газу, щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Щоб забезпечити безпеку транспортування і використання газу, йому спеціально надають різкий запах.

Нагадаємо, що 30 квітня росіяни 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах населених пунктів Луганщини. Ворог зруйнував 12 будинків.