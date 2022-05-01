ЗСУ знищили кілька командних пунктів окупантів біля Ізюма

Збройні Сили України завдали удару по командних пунктах російської армії в Харківській області. За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, інформує УНІАН.

"Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть якщо за нижчою межею рахувати, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300", - сказав Арестович.

Він наголосив: "Треба розуміти, що це старші офіцери".

Арестович також прокоментував інформацію про можливе знищення начальника штабу ВДВ, генерала Симонова, що з'явилася в ЗМІ.

"За деякими даними, які вимагають перевірки, начальник штабу ВДВ знищений", - сказав він.

Раніше в Національній гвардії повідомили, що спецназівці і військові розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Українські захисники знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляли.

Нагадаємо, що на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

Також 30 квітня Збройні сили України відновили контроль над чотирма населеними пунктами у Харківській області.