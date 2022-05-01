Майже третина всіх заповідників України уражена війною

Через військові дії окупантів 900 заповідних територій України нині перебувають у небезпеці. Це 1,2 млн га, або 27% площі всіх природоохоронних територій України. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Тут ростуть тисячі видів рослин, які занесені до Червоної книги України і охороняються законом. Бойові дії порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок", - інформує міністерство.

Під загрозою знищення наразі перебувають: 14 Рамсарських об’єктів площею 397,7 тис. га; близько 200 територій Смарагдової мережі площею 2,9 млн га; біосферні заповідники.

“Близько п'яти тисяч працівників природно-заповідного фонду щодня роблять усе можливе, щоб захистити та зберегти українську природу. А ще там, де це можливо, допомагають людям, які були вимушені тікати від “руского міра”.

Водночас, згідно з даними, на природоохоронних територіях вже знайшли прихисток майже 15 тисяч тимчасових переселенців”, - йдеться у повідомленні пресслужби Міндовкілля.