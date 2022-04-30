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Залужний поговорив із головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США: звірили годинники щодо постачання зброї і техніки

Також обговорили перехід ЗСУ від радянського озброєння на зразки Альянсу. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. 

Розмова дала можливість звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки Україні. Про це Залужний повідомив у Facebook.

Валерій Залужний і Марк Міллі
Фото: Головнокомандувач ЗСУ в Facebook
Валерій Залужний і Марк Міллі

"Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем", – заявив він.

Залужний та Міллі також обговорили перехід ЗСУ від радянського озброєння і техніки на НАТівські зразки. 

"І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо", – підкреслив головнокомандувач. 

Нагадаємо, 27 квітня на базі ВМС США у Німеччині Рамштайн пройшла зустріч міністрів оборони 40 країн. У ній брав участь і очільник оборонного відомства України Олексій Резніков.

За результатами зустрічі він повідомив, що ухвалено стратегічне рішення про перехід ЗСУ на калібри та техніку НАТО. 

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