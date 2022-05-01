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ЗСУ нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний

Розбито, як мінімум, 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10».

ЗСУ нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний
Фото: ДПСУ

30 квітня Збройні Сили України нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

"Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням, - сказано у повідомлені.

Повідомляється про ліквідацію 42 російських окупантів.

Команжування зазначає, що на Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 «Орлани-10» на Миколаївщині.

нагадаємо, 30 квітня ППО знищили 2 штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.

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