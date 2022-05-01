ЗСУ нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний

30 квітня Збройні Сили України нанесли удар по позиціях російських окупантів на острові Зміїний.

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

"Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням, - сказано у повідомлені.

Повідомляється про ліквідацію 42 російських окупантів.

Команжування зазначає, що на Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 «Орлани-10» на Миколаївщині.

нагадаємо, 30 квітня ППО знищили 2 штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.