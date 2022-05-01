Померла на 85-му році життя після того, як місяць голодувала час окупації Бучі.

Фото Софії Розуменко, яка 19 квітня побувала на садибі Любов Панченко у Лісовій Бучі

Українська художниця-модельєрка, шістдесятниця, лауреатка премії імені Василя Стуса Любов Панченко померла на 85-му році життя після того, як місяць голодувала час окупації Бучі.

Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук у Фейсбуці.

"Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант. На 85-му році життя відійшла у вічність почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка Любов Панченко", - написав Федорук.

Фото: facebook.com/buchagolova Любов Панченко

Любов Панченко — професійна художниця-модельєрка, почесна громадянка міста Бучі, лауреатка премії ім. Василя Стуса, членкиня Союзу Українок, яка належить до групи митців-шістдесятників, які відроджували українську культуру в часи хрущовської відлиги.

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували.

Фото: https://hromadske.radio/ Одна з робіт Любові Панченко

"Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали", - наголосив міський голова Бучі.

Як повыдомляють ЗМІ, увесь місяць під час окупації Бучі на Київщині російськими військовими 84-річна художниця Любов Панченко була у своїй хаті й голодувала.

Від імені громади він висловив співчуття рідним та друзям художниці.

Свою творчу спадщину, яка зберігалася до війни у її хаті, майстриня віддала до Музею шістдесятництва (інакше в час окупації все було б розграбовано).