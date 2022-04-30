69% деокупованих населених пунктів знову з повноцінним самоврядуванням, – Зеленський

Президент пообіцяв, що український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву.

В Україні до 69% деокупованих населених пунктів повернулося повноцінне місцеве самоврядування. У звільнених містах відновлюють подачу електроенергії, води та газу і звʼязок.

Про це у зверненні 30 квітня повідомив президент Володимир Зеленський.

"Робимо все, щоб повернути нормальну медицину, освітні послуги, доступ до фінансових установ. Відновлюємо дороги. Звичайно, попереду ще дуже багато роботи. Окупанти ще досі на нашій землі і досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито «господарів»", – зауважив він.

Зеленський пообіцяв, що український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території.

Президент додав, що також підписав указ про нагородження наших захисників – бійців Національної гвардії України. Державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 – посмертно.

Нагадаємо, станом на сьогодні в деокупованій Кивїщині повністю або частково відновлено надання послуг з централізованого водопостачання у 119 із 123 населених пунктів.