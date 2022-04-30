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Армія Росії готує додаткові рефрижератори для своїх трупів і чекає тисячі нових втрат, – Зеленський

Президент підкреслив, що кожен російський солдат ще може зберегти своє життя – краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі. 

Армія Росії готує додаткові рефрижератори для своїх трупів і чекає тисячі нових втрат, – Зеленський
Фото: ДПСУ

Україні відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 30 квітня.

Він умисне розповів про це російською, щоб це могли зрозуміти громадяни країни-окупантки. 

"Ті підрозділи, особовий склад яких був повністю знищений чи суттєво ослаблений, у березні та квітні набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією, зі слабким досвідом. Вони просто хочуть добрати потрібну кількість, щоб можна було кинути в наступ і ці підрозділи", – повідомив Зеленський.

Він зауважив, що влада РФ розуміє: тисячі російських солдатів будуть убиті, тисячі будуть поранені в найближчі тижні. Російські командири брешуть, коли лякають відповідальністю за відмову воювати, вони не розповідають про підготовку армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами.

"Кожен російський солдат ще може зберегти своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі", – заявив він.

Зеленський додав, що наші захисники знищили вже тисячі танків ворога, майже 2500 ББМ. В окупантів ще є в запасі техніка, є ракети, але війна вже послабила РФ так, що вона змушена готувати меншу кількість техніки для участі в параді у Москві. 

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