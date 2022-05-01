30 квітня ППО знищила два штурмовики Су-25 і сім БпЛА російських окупантів

Для цього використовували різні засоби ураження, зокрема ПЗРК іноземного виробництва.

Упродовж доби, 30 квітня, українська протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 і сім БпЛА російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють усе більше бійців. Су-25 окупантів збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер", - сказано в повідомлені.

Нагадаємо, 29 квітня Збройні сили знищили Су-25 і 9 безпілотників «Орлан-10».