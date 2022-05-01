Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
9 травня Путін може оголосити мобілізацію, – Бен Воллес
9 травня Путін може оголосити мобілізацію, – Бен Воллес
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
ГоловнаСуспільствоВійна

30 квітня ППО знищила два штурмовики Су-25 і сім БпЛА російських окупантів

Для цього використовували різні засоби ураження, зокрема ПЗРК іноземного виробництва.

30 квітня ППО знищила два штурмовики Су-25 і сім БпЛА російських окупантів
Фото: defence-ua.com

Упродовж доби, 30 квітня, українська протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 і сім  БпЛА російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють усе більше бійців. Су-25 окупантів збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер", - сказано в повідомлені.

Нагадаємо, 29 квітня Збройні сили знищили Су-25 і 9 безпілотників «Орлан-10».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також