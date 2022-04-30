29 квітня Збройні сили знищили Су-25 та 9 безпілотників «Орлан-10»

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Один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників «Орлан-10» російської армії знищила 29 квітня протиповітряна оборона Сухопутних військ та Повітряних Сил.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Українські воїни використовували різні засоби ураження, зоерема, переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва.

На озброєнні ЗСУ перебувають ПЗРК Stinger та Starstreak.

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Нагадаємо, 29 квітня на Донбасі Збройні сили знищили 4 танки, 6 БМП, 2 БТР та 5 артилерійських систем.